Решали вопрос со «смотрящим»: на Кировоградщине на «сходке» задержали более 30 авторитетов

Полицейские задержали авторитетов

Полицейские задержали более 30 криминальных авторитетов, которые устроили «сходку» в Кировоградской области.

Поводом для блатного «сходняка» стало было назначение «смотрящего» за Светловодском и решение спорных вопросов, рассказал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Но все пошло не по их утвержденному сценарию, несмотря на благословение «вора в законе» по кличке «Хохол», — отметил он.

По его словам, правоохранители также задержали назначенного «смотрящего» за Светловодском.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом расстреляли джип криминального авторитета.