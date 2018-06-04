СМИ: под Киевом расстреляли джип криминального авторитета, есть погибший

В ночь на 4 июня в селе Гореничи Киевской области по ул. Академической неизвестные расстреляли джип Range Rover, в котором находился вице-президент Федерации бокса Киева Александр Лищенко.

Как пишет "Обозреватель", пострадавший является криминальным авторитетом и известен как "Лича". Во время стрельбы он сбежал из авто в лесопосадку.

При этом в результате инцидента погиб водитель Лищенко – Максим Ковтуненко 1994 года рождения, сообщают источники издания.

Лищенко возвращался от друга по имени Роман, который проживает в Гореничах. У него в доме сейчас проводят обыск.

Полиция о данном инциденте пока не сообщила.

Ранее подтвердилась информация о том, что депутат Черкасского областного совета от ВО "Батькивщина" Сергей Гура, которого 24 мая выстрелом в упор убил охранник, 15 лет назад застрелил и закопал в лесопосадке свою супругу.