"Харе бухать, Батя". В Сети высмеяли новое российское фото Януковича

Виктор Янукович и Виктор Овсянников

Новый адвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Виктор Овсянников встретился со своим подзащитным в Российской Федерации.

Кроме того, он сделал и обнародовал через свою страницу в социальной сети Facebook новую фотографию Януковича.

Также Овсянников рассказал, что в ходе разговора он и беглый президент согласовали позиции по делу о его госизмене, которое рассматривается сейчас в Оболонской райсуде столицы.

“Провел конфиденциальную встречу с клиентом. Обговорили сложившуюся ситуацию в Оболонском суде”, − подписал фото адвокат.

Снимок вызвал шквал насмешек у пользователей украинского сегмента Facebook.

«Витек, ты постарел немного. Но твой курсантский взгляд я помню и узнаю. Так держать!», «Отлохотронили тебя, Витя, по полной», «Харе бухать, Батя», - написали они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что адвокат Януковича рассказал о его планах по возвращению в Украину.