Измена Януковича. В суде прослушали телефонные "указания" советника Путина

Оболонский райсуд столицы Украины перенес на 7 декабря рассмотрение по существу дела экс-президента Виктора Януковича, обвиняемого в совершении государственной измены.

Об этом сообщил председательствующий в коллегии судья Владислав Девятко, передают "Украинские Новости".

Суд продолжится завтра в 10.00.

На сегодняшнем заседании сторона обвинения предоставила суду более 20 записей телефонных разговоров высокопоставленных российских чиновников, в феврале-марта 2014 года обсуждавших операцию по аннексии Крыма.

В частности, были обнародованы переговоры советника президента России Сергея Глазьева и бывшего представителя президента России в Крыму Олега Белавенцева.

Кроме того, на этих записях можно услышать депутата Госдумы РФ Константина Затулина, представителей Меджлиса крымских татар и еще многих других активистов. После их прослушивания стало известно, что Глазьев напрямую отдавал приказы и давай инструкции к действию губернаторам областей Украины, сообщает "Пятый канал".

Однако адвокат Игорь Ляшенко, предоставленный Украиной Януковичу, заявил судьям о том, что эти переговоры никак не доказывают причастность его подзащитного к аннексии Крыма или к госизмене.

Непосредственно тогдашний президент Украины в записях упоминается дважды. Первый раз – во время обсуждения, насколько безопасным будет его участие в крымских крупных событиях марта 2014-го года. Второй – во время обсуждения пресс-конференции Януковича после побега из Украины.

Напомним, ранее экс-депутат Госдумы объяснил, зачем нужен Кремлю Янукович-беглец.