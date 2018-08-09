В Киеве на взятке погорела "шишка" из ГФС: "cпутал сборы и поборы"

В Киеве задержали "шишку" из Госфискальной службы

В Киеве правоохранители задержали начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Украины.

Злоумышленник требовал от трех предпринимателей 20 тысяч долларов за уменьшение штрафных санкций, говорится на странице генерального прокурора Юрия Луценко в Facebook.

“Столичная прокуратура совместно с Нацполицией задержали с поличным начальника Департамента налогов и сборов с физических лиц ГФС Украины. Чиновник спутал сборы и поборы…”, — отмечается в сообщении.

Напомним, в марте правоохранители во время получения взятки задержали чиновника из Секретариата Кабинета министров, он получил тысячу долларов неправомерной выгоды. Узнать больше об инциденте можно здесь.