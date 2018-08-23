Экс-зампреда "Укргазвыдобування" Алексея Тамразова отпустили под залог в 20 миллионов гривен

23 августа 2018, 19:21

Ранее ходили слухи, что Генпрокуратура может потребовать от него залог в полмиллиарда.

Для Тамразова это уже второе задержание и второй залог
Для Тамразова это уже второе задержание и второй залог / Радио Свобода

Печерский районный суд Киева отпустил под залог в 20 миллионов гривен бывшего заместителя председателя правления "Укргаздобыча" и владельца издания Insider Алексея Тамразова.

"Суд отпустил (Тамразова) в зале судебного заседания и избрал меру пресечения в виде залога в почти 20 млн", - рассказал "Украинской правде" адвокат подозреваемого Виталий Коломиец.

Адвокат отметил, что на внесение денег у Тамразова есть пять дней. Кроме того, Коломиец рассказал о неожиданно большой поддержке, обнаружившейся у экс-чиновника - так, в зале суда Тамразова хотели взять на поруки два народных депутата и около 10 общественных активистов.

Читайте такжеТамразов заявил, что к встречам и даче взятки прокурору ГПУ его подстрекал сотрудник СБУЗащитник добавил, что 28 августа суд будет рассматривать апелляцию защиты Тамразова, относительно предыдущего меры пресечения в отношении якобы дачи взятки.

Вместе с тем, заявления о готовности взять Тамразова на поруки подали нардепы Виктория Войцицкая ("Самопомич") и Игорь Луценко ("Батькивщина").

Напомним, 9 августа, Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что правоохранители задержали бывшего первого заместителя председателя правления акционерного общества "Укргазвыдобування" (дочернее предприятие "Нафтогаза") Алексея Тамразова. Бывший топ-менеджер был задержан при попытке дать взятку прокурору ГПУ.

10 августа Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения владельцу издания Insider, бывшему первому заместителю председателя правления ПАО "Укргаздобыча" Алексею Тамразову, которого подозревают в даче взятки, в виде содержания под стражей сроком на два месяца с правом залога в 3 млн гривен.

13 августа Тамразов внес залог и был освобожден. Однако 21 августа его снова задержали - на этот раз по другому обвинению, в участии преступной газовой схемы времен Януковича. ГПУ собиралась подавать ходатайство о взятии Тамразова под арест с залогом в 500 миллионов гривен.

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ГПУ залог Печерский суд Укргаздобыча Алексей Тамразов
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