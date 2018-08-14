Антимонопольный комитет открыл дело на "дочку" "Нафтогаза"-оператора "трубы"

Газовые трубы. Иллюстративное фото / Униан

Сотрудники Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) начали рассматривать дело по признакам злоупотребления монопольным положением оператором газотранспортной системы − компанией "Укртрансгаз" (дочернее предприятие "Нафтогаза Украины".

Соответствующее сообщение опубликовали представители пресс-службы АМКУ.

«По результатам рассмотрения заявлений поставщиков природного газа о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции и акта Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, относительно внеплановой проверки соблюдения «Укртрансгазом» лицензионных условий […]. Антимонопольным комитетом было начато рассмотрение дела по признакам злоупотребления монопольным положением АО «Укртрансгаз», − говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в «Нафтогазе» за победу над «Газпромом» выписали премии сотрудникам «Укртрансгаза».