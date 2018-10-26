"Моя мама живет в США": Коболев рассказал, куда перевел свою миллионную премию

Андрей Коболев выводит деньги за границу / "Зеркало недели"

Свою миллионную премию глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев перевел своей маме в США.

"Я перевел деньги маме в Америку. Она там живет с 2006 или 2008 года, больше десяти лет точно. Если я проиграю апелляцию в 8 млрд гривен против меня, то что случится с моим имущество здесь?" – ответил он на вопрос lb.ua.

Он также высказал убежденность, что все его имущество будет арестовано.

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"Представьте себя на моем месте. Я в принципе никогда не храню больших денег здесь на счету именно по этой причине. Я понимаю, что по фактам, которые связаны с работой "Нафтогаза", сейчас открыто огромное количество дел — у меня есть толстенная папка с этими делами, я их периодически листаю. Там и НАБУ, и прокуратура — все есть. Сами по себе эти расследования — нормальный процесс, я к этому отношусь спокойно. Но ни одно из этих дел не было закрыто, все они в подвешенном состоянии. И это создает существенный риск", - добавил Коболев.

Напомним, в Украине разразился громкий скандал после того, как стало известно о том, что руководство "Нафтогаза" утвердило себе многомиллионные долларовые премии. Позднее стало известно, что Генпрокуратура открыла уголовное дело по поводу премий.