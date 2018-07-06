Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев объяснил, зачем ему купили бронированный Cadillac

Глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев объяснил приобретение за "казенный счет" бронированного внедорожника Cadillac Escalade для своих поездок требованием представителей службы безопасности госкомпании.

Такую информацию он озвучил в эфире одного из украинских телеканалов, когда отвечал на прямой вопрос ведущей по данному вопросу. "Они выбирали (служба безопасности – "Главред", они заказывали, здесь не мой выбор", - сказал Коболев.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Нафтогаз" засекретил фамилии своих топ-менеджеров, получивших огромные денежные премии.