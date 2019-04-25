Нафтогаз нацелился на транзит 60 млрд кубометров российского газа в год

Украина рассчитывает на транзит российского газа / Укртрансгаз

Украинская сторона на трехсторонних переговорах по транзиту газа, которые запланированы на конец мая, предложит Газпрому забронировать мощности украинской газотранспортной системы на длительное время на 60 млрд куб. м в год.

Как подчеркнул исполнительный директор Национальной акционерной компании Нафтогаз Украины Юрий Витренко, соответствующее предложение будет выдвинуто совместно с Евросоюзом.

"Позиция в следующем: Газпром должен забронировать на длительный период, приблизительно 10 лет, 60 млрд куб. м в среднем в год... При этом Украина обеспечит мощности на уровне 90 млрд куб. м в год. 30 млрд куб. м будет свободной мощностью, которая будет доступна для бронирования другими компаниями", - сказал Витренко.

По его расчетам, такое соглашение позволит Украине сохранить доходы от транзита на уровне 3 млрд долл.

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Ранее председатель правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев заявил, что Украина начала готовиться к прекращению транзита. 5 апреля Нафтогаз начал закачивать газ в свои подземные хранилища.

Напомним, текущий транзитный контракт между Россией и Украиной заканчивается 1 января 2020 года.

В конце марта в России заявили, что готовы продлить контракт на транзит газа с Украиной — первый этап двусторонних переговоров должен пройти в мае 2019 года.

20 марта Коболев заявил, что российский Газпром начал уведомлять страны о прекращении с 2020 года транзита через Украину. Глава правления НАК уверяет, что Украина подаст арбитражный иск к РФ, требуя компенсацию за обесценивание ГТС.