Украина должна отказаться от транзита российского газа – эксперт

29 марта 2019, 04:48

Существующую ГТС можно было бы порезать на металлом и заняться созданием новых альтернативных источников.

ГТС Украины
ГТС Украины / УНИАН

Украина должна жестко отказаться от транспортировки российского газа в связи с войной, поставив перед этим фактом Европу. Такое мнение высказал политтехнолог, директор по стратегическому планированию агентства Гайдай.ком Сергей Гайдай во время чата на Главреде.

"Но сначала должна быть воля политиков – отказаться от транспортировки российского газа, его потребления, переведя экономику страны на принципиально другие энергетические рельсы. Только для этого нужно создать серьезный инженерный совет, как это решить. Вплоть до того, что можно было бы порезать на металлолом существующую ГТС, как это ни печально звучит для многих, и заняться созданием новых альтернативных источников", – отмечает Гайдай.

По словам политолога, Европу нужно просто поставить перед фактом, что пока Россия с нами воюет, европейские страны через нашу территорию газа не получат.

"А также можно было бы поставить Европу перед условием: пока вы собираетесь потреблять газ агрессора, который поставляется через нашу территорию, вы обязаны соблюдать Будапештский меморандум, оказывать нам военную помощь и поддержку, военной силой освободить Крым и т.д. Европа должна смирится с тем, что наконец появилось сильное государство, способное отстаивать собственные интересы", - подчеркивает Гайдай.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung написала, что в 2020 году Россия не сможет полностью отказаться от транзита через Украину, поскольку альтернативные маршруты не готовы: Турецкий поток все еще находится в зачаточном состоянии, а строительство Северного потока-2 может затянуться.

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Россия газ Европа транзит условия гтс
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