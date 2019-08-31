В РФ назвали сроки газовых переговоров с Украиной и ЕК

В РФ заговорили о переговорах о транзите газа / Reuters

Глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил о том, что Россия готова провести трехсторонние переговоры по газу с Еврокомиссией и Украиной в первой половине сентября.

"Мы готовы встречаться в первой половине сентября. Просто у нас тоже есть некий график, мониторинговый комитет в Абу-Даби и другие мероприятия. Надо выбрать время, чтобы у всех была одновременно возможность для встречи", - цитирует его Интерфакс.

Он также напомнил о предложении вице-премьера ЕС по энергетике Мароша Шефчовича провести трехстороннюю встречу с 16 по 23 сентября.

Читайте такжеВ Еврокомиссии назвали сроки возобновления переговоров по транзиту газа через Украину"У нас есть предложение от заместителя председателя Еврокомиссии господина Шефчовича встретиться. Или 16 числа, или может быть какие-то другие даты. Мы обсудим. Я думаю, это будет в ближайшее время согласовано", - сказал Новак.

Напомним, исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко заявил о том, что прекращение газового транзита через Украину можно ожидать после окончания 2019 года.

Ранее глава газового дивизиона НАК Нафтогаз Украины Андрей Фаворов заявил о вероятных перебоях в транзите российского газа в первом квартале 2020 года.

Как известно, глава Нафтогаза Андрей Коболев заявлял о возможности новых исков к Газпрому, если российская компания не сдержит своих обещаний по сохранению транзита по территории Украины.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев озвучил условия продления договоренностей о транзите российского газа через Украину.