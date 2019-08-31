Рандеву Зеленского и Дуды: Украина разрешила эксгумацию польских захоронений

31 августа 2019, 15:18

Президент Украины готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине.

Владимир Зеленский, Анджей Дуда
Владимир Зеленский, Анджей Дуда / president.gov.ua

31 августа, в субботу, в Варшаве во время совместной пресс-конференции с президентом Польши, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов разблокировать разрешение на эксгумацию тел в польских захоронениях в Украине, о чем польский коллега Анджей Дуда просил его в начале июля.

"Я готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ в Украине...Мы договорились перезагрузить рабочую группу, которая будет работать под патронатом обоих президентов, чтобы все пятна прошлого не помешали нашим народам строить совместное светлое будущее", - сказал президент Украины.

В свою очередь, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Зеленский обещал ему дать разрешение на эксгумацию захоронений.

"Я просил, чтобы мораторий, введенный предыдущей властью, был отменен. Президент заявил, что новое правительство находится на этапе формирования, и обещал, что этот вопрос будет реализован. Этот элемент имеет фундаментальное значение для поляков, поскольку это почтение самых близких", - отметил президент Польши.

Читайте такжеНа Волыни нашли захоронение 300 поляков-жертв НКВДНапомним, ранее у Зеленского обвинили Вятровича в ухудшении отношений с Польшей.

"Мы хотим сделать конкретные шаги, также когда речь идет об отмене запрета на эксгумацию. Это должно привести к выходу из сложной ситуации, в которой оказались наши отношения", - заявила народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук.

По ее словам, новый парламент сформирует видение улучшения отношений с Польшей, в том числе посредством создания комиссии Дружба с Польшей.

"Я против того, чтобы Владимир Вятрович оставался главой украинского ИНП, из-за него мы спорили с поляками", - добавила Верещук.

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