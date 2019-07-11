Президент Польши попросил у Зеленского разрешение на эксгумацию жертв на Волыни

Зеленский и Дуда ранее договорились о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах истории / Фото: president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому главе государства Владимиру Зеленскому по поводу разрешения на эксгумацию тел польских жертв на Волыни.

Как сообщает Zn.ua, 11 июля после возложения венков к монументу погибшим полякам в трагических событиях на Волыни в 1943-1944 годах дуда сделал заявление по данному вопросу, уточнив, что разговор между ним и Зеленским состоялся во время встречи в Брюсселе 4 июня.

"Чтобы не было злой памяти либо враждебности необходимо чествование. А условие этого чествования - это согласие украинской стороны на проведение эксгумаций для того, чтобы можно было обозначить могилы, чтобы потомки знали эти места, куда могут поехать, где могут зажечь лампадку, положить цветы, помолиться, где могут задуматься и вспомнить о своих родных. На этом должны строить наши отношения на будущее", - подчеркнул Дуда.

Напомним, в рамках официального визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский принял участи в совместном брифинге с польским коллегой Анджеем Дудой. Главы государств договорились о дальнейшей совместной работе и сглаживании сложных моментов украинско-польской истории.