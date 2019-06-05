Сохранить единство: Зеленский и Дуда обсудили на брифинге исторические вопросы

Зеленский и Дуда встретились в Брюсселе / Фото: president.gov.ua

В рамках официального визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский принял участи в совместном брифинге с польским коллегой Анджеем Дудой.

Как сообщает пресс-служба украинского лидера, главы государств договорились о дальнейшей совместной работе и сглаживании сложных моментов украинско-польской истории.

"Мы должны сохранить наше единство, чтобы наш общий голос был услышан и учтен в общеевропейском контексте. У нас есть общее понимание глубины угроз, которые несет для всей Европы Россия, и мы вместе боремся за то, чтобы ЕС оставался единым и солидарным с Украиной в борьбе против агрессии", - сказал Зеленский.

Президент Польши пригласил украинского лидера посетить Варшаву в день годовщины начала Второй Мировой войны. Зеленский принял приглашение польского коллеги.

Дуда назвал Украину "добрым соседом" и подчеркнул перспективу развития двусторонней торговли между странами.

"Заверил господина президента, что у него есть наша поддержка в евроатлантических устремлениях Украины", - подчеркнул польский президент.

Зеленский поблагодарил Польшу за поддержку устремлений Украины в НАТО и ЕС.

Напомним, Зеленский встретился с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как ранее сообщалось, Зеленский в Брюсселе провел официальную встречу с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, на которой посмеялись над Порошенко.