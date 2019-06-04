"Буду защищать граждан": Зеленский в Брюсселе пояснил ситуацию в Приватбанком

Владимир Зеленский намерен в конфликте с Приватбанком занимать сторону граждан Украины / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен в ситуации в Приватбанком защищать исключительно интересы граждан Украины, а не бывшего владельца банка.

"Что касается "Приватбанка", я буду защищать только государство, только граждан. Меня эти игры бывших владельцев в судах не интересуют. Я не собираюсь быть на их стороне", - цитирует главы государства пресс-служба.

Такое заявление Зеленский сделал во время встречи с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом в Брюсселе.

Также украинский лидер высказал свою позицию относительно слухов о дефолте, который может быть объявлен в Украине.

"Что касается дефолта - это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией ", - сказал президент на встрече с главой Еврокомиссии.

Напомним, Зеленский встретился с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как ранее сообщалось, Зеленский в Брюсселе провел официальную встречу с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером, на которой посмеялись над Порошенко.