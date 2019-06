Зеленский в штаб-квартире НАТО выступил на английском: основные тезисы встречи

Зеленский и Столтенберг закрепили сотрудничество рукопожатием / Фото: пресс-служба президента Украины

В рамках первого в своей каденции официального визита в Брюссель президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным Секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

В начале выступления Зеленский спросил: "In English or in Ukrainian?", на что ему ответили "As you wish".

"I will begin in English", - сказал Зеленский.

На совместном брифинге Зеленского и Столтенберга президент переходил на украинский во время ответов на вопросы.

"Мы только что обсудили поддержку, которую НАТО продолжает оказывать Украине. Украина — партнер, которого мы высоко ценим. Вы участвуете в наших миссиях в Афганистане и Косово даже в то время, когда сталкиваетесь с серьёзными проблемами на своей территории", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО подчеркнул, что Альянс регулярно проводит учения с участием Украины, что демонстрирует стремление Киева к международной безопасности.

"Мы также обсудили ситуацию на Востоке Украины, включая попытки России выдавать российские паспорта украинским гражданам. Это последний пример попыток России дестабилизировать ситуацию в Восточной Украине и это шаг в неверном направлении", — отметил он.

Зеленский в свою очередь высказал надежду на то, что сотрудничество Украины и НАТО трансформируется в будущем в союзничество.

"Стабильная, демократическая и обороноспособная Украина является неотъемлемым элементом европейской безопасности. Я уверен, что наше особенное партнерство с Альянсом будет эффективно развиваться. Я надеюсь, что в перспективнее мы сможем трансформировать наше партнерство в полноценное союзничество", - сказал украинский лидер.

По словам президента, Украина сейчас должна сфокусироваться на реформах, а членство в НАТО станет следствием успешных преобразований внутри страны.

"Сейчас мы должны сфокусироваться на нашем первоочередном задании – осуществлении внутренних реформ, которые будут приближать нашу страну к стандартам НАТО. Реальная реализация положений закона Украины о национальной безопасности является одним из моих первоочередных заданий – реформа СБУ, реформа разведывательных органов, оборонно-промышленного комплекса, обеспечения демократического гражданского контроля в секторе безопасности и обороны", - добавил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что стратегический курс Украины – это членство в ЕС и НАТО.

Напомним, Зеленский в Брюсселе заявил о готовности к переговорам с Россией.