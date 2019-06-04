Зеленский в Брюсселе сделал важное заявление о переговорах с Россией

Зеленский Столтенберг Брюссель / twitter.com/APUkraine

4 июня, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе заявил о готовности к переговорам с Россией.

"Стратегический курс Украины для того чтобы получить полноценное членство в НАТО... это приоритет нашей внешней политики. Украина стремится достичь высоких стандартов жизни, искоренить коррупцию и модернизировать государство. Это возможно только обеспечив нашу национальную безопасность.

Мы готовы вести переговоры с РФ, мы готовы внедрить минские договоренности, но мы сначала должны иметь возможность защищать себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - заявил президент Украины в ходе совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел официальную встречу с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Напомним, ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин могут встретиться в Беларуси.

Также ранее в Кремле выдвинули условие для встречи Зеленского с Путиным.