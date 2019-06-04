Зеленский в Брюсселе посмеялся с Юнкером над Порошенко

Зеленский поговорил с Юнкером в Брюсселе / twitter.com/APUkraine

4 июня президент Украины Владимир Зеленский в Брюсселе провел официальную встречу с президентом Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

По информации, Зеленский в ходе встречи подтвердил неизменность европейского и евроатлантического курса Украины и поблагодарил за особую роль Европейского союза в сдерживании российской агрессии, сообщает пресс-служба Зеленского.

Отметим, что украинскую делегацию на входе встретил сам Юнкер и, приобняв одной рукой Зеленского за плечи, повел его к месту фотографирования.

Во время рукопожатия Зеленского и Юнкера на фоне флагов ЕС и Украины главе Еврокомиссии был задан вопрос из зала, не скучает ли он по "своему старому другу" Порошенко. Юнкер в ответ, не отпуская руки Зеленского, заявил, что у него теперь "есть новый" друг, и засмеялся.

Зеленский в ответ на эту шутку с улыбкой на лице добавил по английски: "Я лучше. Новый лучше старого".

Напомним, ранее главы МИД Германии и Франции сделали важное заявление после встречи с Зеленским.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский договорился с сенатором США Робертом Портманом щемить Россию.