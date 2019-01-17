В Польше суд решил судьбу скандального "антибандеровского" закона

В Польше приняли решение по закону об Институте нацпамяти / Zaxid.net

Конституционный суд Польши признал некоституционными поправки в закон "Про Институт национальной памяти РП" в части, которая касается преступлений "украинских националистов".

Как отмечает Onet.pl, положение обжаловал президент Польши Анджей Дуда.

Польский лидер считает, что понятия "украинские националисты" и "Восточная Малопольша", встречающиеся в законе, являются неточными.

Решением суда таже признаны неконстутиционными поправки, которые позволяли возбудить уголовное дело против тех, кто отрицает преступления, совершенные против поляков УПА во время Второй мировой войны на Волыни и в Галичине.

Напомним, в конце января 2018 года польские Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом была введена уголовная ответственность за утверждение о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима", и отметили, что главная цель закона - "борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте", а также борьба с "преуменьшением ответственности настоящих исполнителей преступления".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подчеркивал, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию.