Закон о запрете "бандеровской идеологии" в Польше. ТОП-10 ответов украинских политиков

5 февраля 2018, 15:27

В украинском политикуме широко обсуждается закон о запреет "бандеровской идеологии".

В Украине комментируют скандальный польский закон

Принятый Сеймом и Сенат Польши закон об Институте национальной памяти, которым, в частности установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов, вызвал острую реакцию как в Украине, так и во многих странах мира.

Несмотря на разъяснение МИД Польши о том, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные "коллаборационистами нацистского режима", в украинском политикуме широко обсуждается закон о запреет "бандеровской идеологии".

Предлагаем ознакомиться с наиболее резонансными заявлениями украинских политиков:

Петр Порошенко: "Закон не соответствует принципам стратегического партнерства Польши и Украины"

Петр Порошенко напомнил о стратегическом партнерстве

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами.

"Историческая правда требует откровенного разговора и диалога, а не запретов. Оценки, содержащиеся в этом решении абсолютно необъективны и категорически неприемлемы.

Мы прежде всего помним наши общие победы и против тоталитарных режимов. Ни одно политическое решение не может заменить историческую правду.

Принятый законопроект не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между Украиной и Польшей. Призываю Польшу к объективности и диалога. Только вместе победим", — заявил глава государства.

Владимир Вятрович: "Вредный и глупый закон"

Владимир Вятрович считает польский закон «вреднымн»

Директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович подчеркнул, что закон навредит украинско-польским отношениям и может быть направлен против наших заробитчан.

"Я против каких-то зеркальных мер, убежден, что симметрией на глупость, а именно таков этот принятый закон, будет только вторая глупость. Не хочу, чтобы украинский парламент принимал участие в соревновании глупостей с польскими парламентариями", — заявил Вятрович.

По его словам, этот закон "свидетельствует о дальнейшем закреплении политического диктата над историей в Польше, о том, что, к сожалению, говорить о каких-либо политических дискуссиях вокруг трудных вопросов украинско-польского прошлого фактически невозможно".

"Возможно, какие-то правые радикальные политические силы в Польше получат от этого определенные политические дивиденды, но в целом для Польши как государства, в целом для польского народа этот закон исключительно вредный", — подчеркнул он.

Дмитрий Ярош: "Был, есть и буду бандеровцем"

Командир УДА напомнил, как поляки убивали украинцев

Командир "Украинской добровольческой армии", бывший лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош отметил, что Украина не была оккупантом Польши, а поляки в прошлом убивали тысячи украинцев.

"Я — был, есть и буду бандеровцем. Этим горжусь! Убежден, что Бандера — не только символ украинской нации, но и пример для подражания. Мы, украинцы, можем получить счастливое, богатое, сильное Государство только тогда, когда реализуем идеи Тараса Шевченко и Степана Бандеры", — считает Ярош.

В то же время он попросил прощения за любые неприятности, которые принес украинский народ польскому и заявил, что нет оправданий поступкам, когда вооруженные люди уничтожают безоружных.

"Но, прошу вас, братья наши — поляки — учесть и то, что мы, украинцы, не приходили на вашу землю, и не были оккупантами Польши. Мы боролись за свою государственность. Вы же тоже проходили этот путь. И убивали наших мирных гражданских людей — тысячами ... и много веков", — напомнил Ярош, добавив, что украинцы и поляки побеждали тогда, когда сражались вместе, а не в схватках друг с другом.

Ирина Геращенко: "Не "бандеровская идеология", а славная история Украины"

Ирина Геращенко говорит о славной истории Украины

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирины Геращенко заявила, что решение Польши вызвало обеспокоенность среди всех фракций парламента Украины и уже обсуждалось в кругу его руководства.

"Мы не исключаем, что украинский парламент примет соответствующее обращение к польским коллегам, которое будет наработано и профильным комитетом иностранных дел, и [комитетом по вопросам] евроинтеграции, к нему приобщатся все фракции парламента. Для меня очевидно, что какое-либо заявление должно четко фиксировать следующее: нет никакой "бандеровской идеологии", а есть славная история Украины – это история борьбы за Украину, история борьбы за нашу независимость и суверенитет", – подчеркнула Геращенко.

Артур Герасимов: "Однобокое толкование истории"

Артур Герасимов усмотрел однобокое толкование истории

Глава фракции БПП в Раде Артур Герасимов выразил обеспокоенность по поводу польского закона о запрете "бандеровской идеологии".

"От имени фракции БПП хочу выразить обеспокоенность относительно этого закона. Согласно нашему убеждению, однобокое толкование истории противоречит историческим фактам и спекулирует на трагическом периоде истории наших народов. Я знаю, что в комитете уже наработана общая позиция, и наша фракция полностью ее поддерживает", - сказал Герасимов.

Максим Бурбак: "Позорный закон играет на руку России"

Максим Бурбак назвал польский закон "позорным"

Глава фракции "Народный фронт" Максим Бурбак, заявил, что действия польской власти играют на руку России.

"Народный фронт" обращается к президенту Польши Анджею Дуде не подписывать позорный закон про Институт национальной памяти Польши. Этот законопроект осудили наши коллеги из США и Израиля. Мы также призываем президента Петра Порошенко обратиться к польской стороне с целью недопущения действий, которые способны подорвать дружеские отношения между нашими народами. Польские политики должны осознать, что политизация истории может помешать общему будущему между нашими государствами. Такие действия польской власти играют на руку нашему общему врагу – России. Это очевидный факт", — сказал Бурбак на заседании Согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов Верховной Рады.

Георгий Тука: "Следует ожидать провокаций со стороны наших "полезных идиотов"

Георгий Тука ожидает провокаций "полезных идиотов"

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука дал оценку ситуации, сложившаяся в последнее время в украино-польских отношениях и роли в них Кремля.

"Сразу после принятия определенного закона Сеймом Польши, сказал: - По логике событий, следует ожидать провокационных действий со стороны наших "полезных идиотов": сожжение польского флага, надругательство над польскими могилами, поджог польского католического храма ... Что-то такое. Немного ошибся. Похоже, разобравшись с украино-польской дружбом, "Старший брат" взялся за Венгрию: в Ужгороде бросили бутылку с зажигательной смесью в Дом венгерской меньшинства. Прекрасно! На Лубянке уже кто-то прикрутил очередные звездочки на погоны", − написал он.

Владимир Арьев: "Польские политики забыли историю"

Владимир Арьев отметил, что в Польще забыли историю

Народный депутат Владимир Арьев заявил, что польские политики, видимо, забыли, чем закончилась вражда Украины и Польши для обеих стран.

"Тотальное забвение истории или безответственность по принципу а вдруг на этот раз пронесет? Польские политики забыли чем закончилась вражда Украины и Польши для обеих стран. Европейские политики забыли чем закончились попытки задабривания агрессора перед второй мировой, – написал политик в Facebook.

Александр Кузьмук: "Украинцы в Польше могут схватиться за колы"

Александр Кузьмук предупредил о реакции украинцев

Бывший министр обороны Украины и генерал армии Александр Кузьмук считает, что "антибандеровский" закон вможет рассорить заробитчан и поляков.

"Если вспоминать историю, 100, 200 лет назад, даже короля Болеслава, 1000 лет назад, то мы столько наберем, что те миллион двести тысяч украинцев, которые сегодня в Польше, о которых сегодня вспомнили, "а может, с ними что-то будет". Да это пятый украинский фронт пошел в Польшу. И ничего с ним не будет. Да он схватится за колы, если мы будем вспоминать всех казаков от Львова до Киева повешенных", — заявил экс-министр обороны.

В Тернополе депутаты горсовета дали "симметричный ответ"

В Тернополе дали «симметричный ответ» полякам

Депутаты горсовета Тернополя вынесли постановление о подъеме красно-черного флага, который является симовлом ОУН-УПА, вместе с государственным флагом Украины на государственных зданиях и коммунальных учреждениях во время всех торжественных и праздничных мероприятий.

По словам городского головы Сергея Надала, данное решение было принято в качестве ответа на принятый польскими парламентариями закон о запрете пропаганды "бандеровской идеологии".

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Украина Польша бандеровская идеология
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