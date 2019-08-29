У Зеленского обвинили Вятровича: виноват в ухудшении отношений с Польшей

Владимир Вятрович / Главред

Инициатором исторических споров между Украиной и Польшей в последние годы стал глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович, заявила народный депутат от Слуги народа Ирина Верещук.

"Мы хотим сделать конкретные шаги, также когда речь идет об отмене запрета на эксгумацию. Это должно привести к выходу из сложной ситуации, в которой оказались наши отношения", - цитирует Верещук Rzeczpospolita.

По ее словам, новый парламент сформирует видение улучшения отношений с Польшей, в том числе посредством создания комиссии Дружба с Польшей.

"Я против того, чтобы Владимир Вятрович оставался главой украинского ИНП, из-за него мы спорили с поляками", - добавила Верещук.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что к Вятровичу обращались из Офиса президента за консультацией в контексте подготовки визита главы государства в Польшу.