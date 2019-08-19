Борьба за мозги: Вятрович рассказал, как сражаться за людей из Донбасса и Крыма

Владимир Вятрович / Главред

Глава Украинского Института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович твердо убежден, что официальный Киев должна "идеологически возвращать" людей из временно оккупированных территорий Донбасса и Крыма.

Соответствующее мнение он высказал в интервью УП. "Не просто можем, а должны [возвращать - Главред]. Надо понимать, что наличие именно на этих территориях наибольшего количества людей, которые были носителями советских ценностей, и были использованы Путиным для развертывания агрессии. К сожалению, в силу исторических причин Крым превратился во всесоюзную здравницу для советских военных, пенсионеров", − заявил он.

Читайте также"Откровенное нарушение закона": Вятрович пригрозил Кернесу из-за переименования в ХарьковеВятрович также напомнил, что Донбасс изначально конструировался коммунистами тоже как крайне специфический регион, куда съезжались со всего Советского Союза ради заработка тяжелым трудом.

"Из него хотели делать всесоюзную витрину, показательный регион, где рабочий народ, якобы очень почитался в Советском Союзе, может себя реализовать…Для очень многих жителей тех территорий появление независимой Украины в сознании отложилось так: "Украина украла у нас богатство, благосостояние", − подытожил он.

Напомним, ранее в УИНП обжаловали отмену переименования проспектов Степана Бандеры и Романа Шухевича в Киеве. Вятрович растолковал идею телемоста между Россией и Украиной.