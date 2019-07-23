Мандат на бочку: Порошенко и жену Луценко призвали уступить место в Раде Вятровичу

Вятрович не попадает в Раду, украинцы против / Главред

Приближенный к партии Свобода вице-президент Фонда поддержки демократических инициатив Юрий Гончаренко призвал кандидатов в нардепы от партии Порошенко Европейская солидарность Ирину Луценко и Артура Герасимова сложить свои мандаты в пользу идейного проводника декоммунизации Владимира Вятровича.

Судя по последних данным ЦИК, партия Европейская солидарность получит только 23 кресла в новом парламенте, а номер Вятровича в списке партии – 25, что означает, что декоммунизатор может не попасть в Раду IX созыва.

"Предложение для Европейская Солидарность. Поскольку Владимир Вятрович, похоже, уже точно не проходит, Ирина Луценко и Артур Герасимов могут сложить мандат. И обеспечить попадание в ВР того, кто дал вам, возможно, треть голосов. Также этот шаг покажет, что вы умеете делать выводы из ошибок и не прячетесь за мандатами наиболее одиозных своих представителей", - написал на своей странице в Facebook Гончаренко.

В то же время, в комментариях под сообщением Гончаренко люди пишут, что переживать не стоит, ибо некоторые из первой двадцатки списка партии Порошенко сядут в тюрьму.

"Думаю що переживати не варто. В списку, в першій двадцятці є люди за якими тюрма плаче. Буде новий генпрокурор, об'єктивне розслідування, зняття недоторканості. Вони до в'язниці, а пан Володимир стає депутатом", - высказался Богдан Красота.

Кроме того, возникла идея, чтобы сам Порошенко поступился местом ради Вятровича.

"Так Порошенко нехай поступиться)))", - добавила Яна Осадчая.

Читайте также"Пролетели" мимо Рады: кто из одиозных политиков не попал в парламентНапомним, ранее сообщалось, Батькивщина увеличила отрыв от партии Порошенко.

Напомним, 21 июля в Украине состоялись внеочередные парламентские выборы.

Согласно окончательным данным Национального экзит-пола, результаты внеочередных парламентских выборов могут выглядеть так: партия Слуга народа набирает 44,2% голосов, Оппозиционная платформа - За жизнь - 11,4%, Европейская солидарность - 8,8%, ВО Батькивщина - 7,4%, Голос - 6,5%.

По данным Центризбиркома, явка на внеочередных парламентских выборах составила 49,84% избирателей.