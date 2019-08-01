У Вятровича обжаловали переименование проспектов Бандеры и Шухевича

В УИНП обжаловали решение суда о переименовании / Світ 24

Решение Окружного административного суда Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов Московского и Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича обжаловал Украинский институт национальной памяти.

Юрист УИНП Сергей Рябенко в комментарии Радио Свобода рассказал подробности о поданной апелляционной жалобе на решение ОАСК.

"Все обоснования относительно отсутствия нарушений прав истцов, неправильного применения судом первой инстанции норм процессуального права, неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям норм законов "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет их символики", неправильного применения судом первой инстанции к спорным правоотношениям и "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий" были представлены в Окружной административный суд", - пояснил он.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил о том, что вопрос о переименовании можно вынести на референдум.