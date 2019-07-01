У Зеленского придумали, как решить вопрос с переименованием проспектов Бандеры и Шухевича

1 июля 2019, 10:40

Информацию озвучил новоиспеченный глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан.

Андрей Богдан
Андрей Богдан / Фото: УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что он бы вынес на референдум вопрос о возвращении проспекте Бандеры в Киеве.

Соответствующее мнение он озвучил в интервью порталу РБК-Украина. "Я бы вынес этот вопрос на референдум. Почему кто-то должен определять, как называть? Хотят Бандеры — пусть будет Бандеры. Это может быть соцопрос, консультативный", − заявил он.

Напомним, на минувшей неделе Окружной административный суд Киева отменил решение Киевсовета о переименовании проспектов имени Степана Бандеры и Романа Шухевича в столице (переименованные из Московского и Ватутина в связи с законом о декоммунизации).

Напомним, ранее глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович предупредил об опасности отмены переименований проспектов Бандеры и Шухевича.

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