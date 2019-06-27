Бандера и Шухевич нерушимы: кто стоит за скандалом об отмене названий проспектов

Окружной административный суд города Киева объяснил, почему решил, что проспектам Степана Бандеры и Романа Шухевича должны вернуть старые названия – Московский и Ватутина.

"Указанное решение принято судом из-за того, что была нарушена процедура по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина. А также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений. Также судом при рассмотрении указанного дела принят во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, чего не было учтено Киеврадой во время совершения действий по изменению названия проспектов", - сообщается на сайте суда.

Там добавляют, что дело рассматривали с 2016-го по обращению двух общественных организаций "Еврейская правозащитная группа" и "Антифашистская правозащитная лига".

Киевляне не жаловались

Переименование проспектов не было тайным – смена названий долго открыто обсуждалась с киевлянами на сайте КГГА Е-місто. А голосование показало, что большинство – за Шухевича и Бандеру. И только после этого депутаты Киевсовета дали новые названия проспектам.

Секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заверил Главред, что отменять свое решение не будут. И как только получат на руки решение суда, подадут апелляцию.

"И данное решение не вступит в силу, а проспекты будут носить те названия, которые им присвоила Киеврада. И даже если суд высшей инстанции поддержит это странное решение Окружного админсуда вернуть старые названия, то мы опять примем решение, что проспекты останутся Шухевича и Бандеры. Потому что для нас важно мнение людей, а киевляне проголосовали за такие названия", - сказал нам Прокопив.

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Он уточнил, что киевские власти не получали от физических лиц жалобы на переименования. Хотя суд уверяет, что был значительный общественный интерес.

"Никто из киевлян не жаловался. Только представители "антифашисткой организации", которая и обратилась в суд. Насколько мне известно, аргументация у них была такая: не было доказано, что фигуры, в честь которых переименовали проспекты, были выдающимися. Но я считаю, что решение суда – абсолютно политическое, оно не базируется на юридических основаниях. Почему принято только сейчас? Потому что - накануне выборы", - сказал нам Прокопив.

"Фашисты – пошли вон"

Главред выяснил, что обе организации зарегистрированы по одному адресу в Киеве – на ул. Щекавицкой, 29. Руководителем Еврейской правозащитной группы значится 72-летний Борис Фуксман, которого журналисты называют "медиамагнатом, давно покинувшим Украину и обосновавшимся в Европе".

Второю, "антифашистскую", организацию возглавляет Елена Бережная – мать народного депутата от Партии регионов Ирины Бережной, которая в 2017-ом погибла в аварии в Хорватии. У Бережной осталась дочь Даниела, отцом которой и является Борис Фуксман. Сейчас теща с зятем активно делят в судах имущество Ирины, которое она завещала своей дочери.

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Елена Бережная из Луганска называет себя правозащитницей, она ньюсмейкер в российских СМИ – то ее преследуют сотрудники СБУ, то она защищает "невинных россиян", воевавших на Донбассе.

"Все только начинается, Московскому проспекту – быть, проспекту Николая Ватутина – быть! Фашисты – пошли вон из Киева", - сообщается на страничке Антифашисткой правозащитной лиги.

Также там много хвалебных записей, посвященных лидерам Оппоблока - Александру Вилкулу, Вадиму Новинскому и Евгению Мураеву.

Аргументация - "скорая помощь"

Юридического основания в решении суда нет, об этом сказал Главреду директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

"Уверен, что никаких юридических оснований для отмены решения Киеврады по переименованию – нет. Более того, суд очень долго длился, более трех лет. И мне кажется, что смена политической ситуации в стране и является причиной таких очень странных судебных решений. А отсутствие четкой позиции новой власти в вопросах национальной памяти провоцирует возможные попытки реванша со стороны пророссийских сил", – считает Вятрович.

Украинский институт национальной памяти тоже был вовлечен в судебный процесс – в качестве третьего лица.

"Мы были в курсе всех судебных заседаний, которые невероятно сильно затягивались. Думаю, что это делалось для формирования более благоприятной политической атмосферы. А Бережная периодически вызывала "скорую", якобы ей становилось плохо от переименований. Но никаких аргументов, кроме эмоциональных, за все время озвучено не было. Поэтому мы очень удивлены были таким решением суда", - сказал нам Вятрович.

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По его словам, это может привести к противостоянию в обществе.

"Я абсолютно уверен, что украинская общественность не проглотит такие грубые и антизаконные решения. Тем более, что в теперешней войне они идут на пользу российскому агрессору", - резюмировал Вятрович.

Решения судей по указке - не исчезли

Скандальное решение вынесла судья Окружного административного суда Киева Олеся Чудак. Она начинала карьеру в Винницкой области в качестве консультанта в Гайсинском райсуде (в 2004-2005 годах), где работал судьей ее отец - Николай Брындак. А в 2010-ом Олеся Чудак стала судьей Винницкого административного суда.

Из декларации мы узнали, что супруг судьи Олеси Чудак работает в больнице Феофании (она находится на балансе Госуправления делами). А в документах больницы человек с таким же именем упоминается, как врач-хирург и онколог. Стоит отметить, в что этой больнице не лечатся простые смертные, а чиновники, депутаты, народные артисты и академики.

Примечательно, что там лечится и Бережная. В 2018-ом она после обысков СБУ лечилась в Феофании.

"Судья Чудак известна тем, что преследовала активистов Майдана", - об этом на своей странице в Facebook написал депутат Киеврады Юрий Сиротюк.

Правда, не уточнил, к каким именно событиям причастна служительница Фемиды.

Главред проверил реестр судебных решений дела судьи, но ничего связанного с Майданом не нашел.

Адвокат Небесной Сотни Виталий Титыч объясняет, что решения по активистам (задержанным или в отношении которых составлялись админпротоколы) принимали судьи районных судов. Но судьи Окружного админсуда Киева тоже отметились в "майдановских делах" – они своими решениями запрещали мероприятия и акции протестов. Но была ли среди них судья Чудак, правозащитник не помнит.

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Но наш вопрос – поменялись ли судьи после Майдана и перестали ли они принимать политические решения, Виталий Титыч назвал риторическим.

"Два года я работаю координатором Общественного совета добропорядочности, который занимается судьями. Поэтому каждый день сталкиваюсь с подобными историями, причем с конкретными фамилиями. Во-первых, никто так и не ответил за политически-мотивированные решения, не только по делам майдановцев, но и за другие. За все это время не было не только дисциплинарных наказаний, а и пояснений никто не дал – ни один человек не объяснил, почему после вынесения нечестных решений он остается в судебной системе. Поэтому сама судебная система, и судьи отдельно после так называемой судебной реформы только закалились. Если еще в 2016-ом они действительно чего-то боялись, то потом им объяснили, что если перелягут из-под тех, кто раньше им диктовал, под условно новых граждан и дадут им "клятву верности", то будут аттестованы далее", - говорит Титыч.