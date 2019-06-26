Вятрович предупредил об опасности отмены названий проспектов Бандеры и Шухевича

Владимир Вятрович / Главред

Юридического основания в решении, вынесенном накануне Окружным административным судом Киева (об отмене переименования проспектов Московского и Николая Ватутина в проспекты Степана Бандеры и Романа Шухевича), нет.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии Главреду высказал директор Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович.

"Уверен, что никаких юридических оснований для отмены решения Киеврады по переименованию – нет. Более того, суд очень долго длился, более трех лет. И мне кажется, что смена политической ситуации в стране и является причиной таких очень странных судебных решений. А отсутствие четкой позиции новой власти в вопросах национальной памяти провоцирует возможные попытки реванша со стороны пророссийских сил", – считает Вятрович.

По его словам, УИНП тоже был вовлечен в судебный процесс – как третье лицо.

"Мы были в курсе всех судебных заседаний, которые невероятно сильно затягивались. Думаю, что это делалось для формирования более благоприятной политической атмосферы. А Бережная [Елена –глава общественной организации Антифашистская правозащитная лига − Главред] периодически вызывала "скорую", якобы ей становилось плохо от переименований. Но никаких аргументов, кроме эмоциональных, за все время озвучено не было. Поэтому мы очень удивлены были таким решением суда", − заявил Вятрович.

Вятрович твердо выразил убежденность, что решение суда об отмене переименования проспектов Московского и Ватутина в проспекты Бандеры и Шухевича может привести к противостоянию в украинском обществе.

"Я абсолютно уверен, что украинская общественность не проглотит такие грубые и антизаконные решения. Тем более, что в теперешней войне они идут на пользу российскому агрессору", − резюмировал он.