Суд обьяснил, почему отменил переименование проспектов Бандеры и Шухевича

Проспект Бандеры / Униан

Окружной административный суд города Киева обьяснил, почему признал незаконным присвоение Московскому проспекту имени Степана Бандеры, а проспекту Николая Ватутина – имени Романа Шухевича.

Рассмотрение дела длилось с августа 2016 года по инициативе ОО Еврейская правозащитная группа и ОО Антифашистская правозащитная лига, говорится в официальном пояснении суда, обнародованном 26 июня.

Суд частично удовлетворил иск о признании незаконным переименования двух киевских проспектов в честь руководителей национально-освободительной борьбы середины XX века Степана Бандеры и Романа Шухевича.

"Указанное решение принято судом ввиду нарушения процедуры по переименованию проспектов Московского и Генерала Ватутина, а также в связи с отсутствием надлежащего обоснования принятия данных решений. Также судом при рассмотрении указанного дела принято во внимание значительный общественный интерес, который отражен и в петициях против переименования, чего не было учтено КГС во время совершения действий по изменению названия проспектов", - сказано в пояснении.

Напомним, 25 июня Окружной админсуд отменил переименование Московского проспекта в имени Степана Бандеры, и проспекта Николая Ватутина – имени Романа Шухевича.

Ранее в Киеве назвали улицу в честь генерала, отказавшегося кидать армию против Евромайдана.