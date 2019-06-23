В Киеве назвали улицу в честь генерала, отказавшегося кидать армию против Евромайдана

Геннадий Воробьев / УНИАН

В столице Украины провели переименование улицы Курская в Соломенском районе на улицу имени генерала Геннадия Воробьева.

Соответствующее сообщение опубликовали в воскресенье, 23 июня, в пресс-службе Киевсовета.

Согласно обнародованным данным, переименование поддержали 66 депутатов.В 2009-2014 годах генерал Геннадий Воробьев был командующим Сухопутными войсками ВСУ. 16 января 2014-го он отказался выполнять приказ тогдашнего руководства страны об использовании силовых методов к активистам Евромайдана.

После начала война России против Украины больше двух лет войны Воробьев служил непосредственно на передовой. Затем управлял Национальным университетом обороны, где в своем рабочем кабинете и скончался в феврале 2017-го.

Напомним, ранее в Киеве переименовали улицу Ивана Кудри в честь сенатора США Джона Маккейна. До этого в столице улицу маршала Георгия Жукова переименовали на улицу Кубанской Украины.