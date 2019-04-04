В Киеве переименовали улицу Ивана Кудри в честь Джона Маккейна

В столице появилась улица имени Джона Маккейна / Reuters

Киевский городской совет переименовал улицу Ивана Кудри в Печерском районе на улицу имени сенатора США Джона Маккейна.

За такое решение проголосовал 71 депутат из 85, передает пресс-служба Киевсовета.

"Улица Ивана Кудри будет носить имя сенатора Соединенных Штатов Америки Джона Маккейна. Именно эту улицу переименовали, ведь Кудря был советским разведчиком и руководителем подпольной разведывательно-диверсионной группы в Киеве во время Второй мировой войны. Его главной задачей была борьба с "украинскими националистами", - сказано в сообщении.

Инициативу переименования поддержала семья американского политика - Киевсовет получил официальное письмо от жены сенатора Синди Маккейн.

Отметим, что предложение о названии новой улицы в Киеве именем Маккейна было зарегистрировано на сервисе электронных петиций Киевсовета еще в 2018 году - спустя два дня после смерти политика. В сообщении было указано на то, что сенатор был настоящим воином в битве за демократию, большим другом и защитником Украины.

Напомним, Джон Маккейн умер в субботу, 25 августа 2018 года, в возрасте 81 года. Причиной смерти стал рак мозга.

Ранее стало известно, что в Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева.