Джохар Дудаев

Комиссия по наименованиям при КГГА поддержала проект решения о переименовании ул. Проектной в Шевченковском районе Киева в ул. Амины Окуевой и ул. Искровской в Соломенском районе в ул. Джохара Дудаева.

Об этом сообщил муфтий Духовного управления мусульман Украины "Умма" Саид Исмагилов в Facebook.

Теперь проект решения должны рассмотреть комиссия самоуправления и комиссия по вопросам культуры, после чего он будет вынесен на голосование.

"Надеемся, что все комиссии, и депутаты Киевсовета поддержат желание общественности, и в Киеве появятся улицы Амины Окуевой и Джохара Дудаева", - добавил Исмагилов.

Напомним, 7 февраля Верховная Рада поддержала законопроект о переименовании Днепропетровской области на Сичеславскую.

Депутаты 240 голосами поддержали законопроект №9310-1. Теперь его должен рассмотреть в Конституционный суд.