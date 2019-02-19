В ООН отчитали Киев за нежелание расследовать события Евромайдана

ООН / Reuters

Украинские власти прилагают недостаточно усилий к расследованию гибели протестующих и правоохранителей на Евромайдане в феврале 2014 года.

Об этом заявила глава мониторинговой миссии ООН по правам человека Фиона Фрейзер заявила на брифинге 19 февраля, передает УНИАН.

По ее словам, есть признаки сознательного затягивания расследования - судебно-медицинские экспертизы проводятся чересчур долго, а некоторые дела лежат в судах годами.

Фрейзер подчеркнула, что тот факт, что за события 2014 года осуждены всего три человека, свидетельствует о недостаточной эффективности расследования.

Она призвала украинские власти сделать "все, что в их силах" для проведения эффективного расследования.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по делу о расстрелах на Евромайдане в феврале 2014 года подозреваются более 160 человек.

По его словам, на скамье подсудимых уже находятся 150 "деятелей силовых структур". Кроме них, "заочно добавятся еще полтора десятка во главе с (экс-президентом Виктором) Януковичем и руководителями силовых структур", которые, по версии следствия, "дали преступный приказ".