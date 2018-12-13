Украинку, которая победила на конкурсе "Миссис Москва-2018" затравили из-за Евромайдана

Травля началась из-за фото на фоне сгоревшего Дома профсоюзов.
Победительница конкурса "Миссис Москва – 2018", который прошел в столице России, Екатерина Лифшиц попала под град критики из-за своей внешности и фото с Евромайдана.
Титул самой красивой замужней женщины получила стала 35-летняя украинка, выпускница Киевского института культуры и искусств, передает "КП в Украине".
Однако, в соцсетях ее внешность подверглась жесткой критике за увлечение косметическими процедурами. Кто-то из комментаторов даже предположил, что победу в конкурсе Екатерине купил состоятельный супруг - руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
"Миссис Силикон-2018. Люди, видимо, больные, потому что я не понимаю, как такое может кому-то нравиться", "Наш город страшнее, чем я думал", "Ужас! Кто больше заплатит, тот и победит", - писали юзеры.
Кроме того, пользователи нашли в Instagram Лифшиц фото с Евромайдана на фоне сгоревшего Дома профсоюзов. Из-за травли девушка удалила фото, за нее решил официально заступиться муж.
Он отметил, что в 2014 году Екатерина приехала в Украину к родителям, но в событиях Евромайдана она не участвовала
"Жена очень добрый, хороший человек, она переживает, поскольку не ожидала такой реакции. Хотя, конечно, такое распространено вообще в мире, это часть конкурсов, индустрии красоты — видимо, из-за зависти. Злость такая среди участников", - рассказал Евгений.
Ранее в Сеть залили подборку фото участниц "МиссВселенная" в откровенных купальниках.