Украинку, которая победила на конкурсе "Миссис Москва-2018" затравили из-за Евромайдана

Екатерина Лифшиц попала под град критики пользователей сети / https://kp.ua

Победительница конкурса "Миссис Москва – 2018", который прошел в столице России, Екатерина Лифшиц попала под град критики из-за своей внешности и фото с Евромайдана.

Титул самой красивой замужней женщины получила стала 35-летняя украинка, выпускница Киевского института культуры и искусств, передает "КП в Украине".

Однако, в соцсетях ее внешность подверглась жесткой критике за увлечение косметическими процедурами. Кто-то из комментаторов даже предположил, что победу в конкурсе Екатерине купил состоятельный супруг - руководитель агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.

"Миссис Силикон-2018. Люди, видимо, больные, потому что я не понимаю, как такое может кому-то нравиться", "Наш город страшнее, чем я думал", "Ужас! Кто больше заплатит, тот и победит", - писали юзеры.

Кроме того, пользователи нашли в Instagram Лифшиц фото с Евромайдана на фоне сгоревшего Дома профсоюзов. Из-за травли девушка удалила фото, за нее решил официально заступиться муж.

Лифшиц вскоре удалила это фото с Instagram / https://kp.ua

Он отметил, что в 2014 году Екатерина приехала в Украину к родителям, но в событиях Евромайдана она не участвовала

"Жена очень добрый, хороший человек, она переживает, поскольку не ожидала такой реакции. Хотя, конечно, такое распространено вообще в мире, это часть конкурсов, индустрии красоты — видимо, из-за зависти. Злость такая среди участников", - рассказал Евгений.

Ранее в Сеть залили подборку фото участниц "МиссВселенная" в откровенных купальниках.