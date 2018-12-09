Украинка на Мисс мира-2018 Леонила Гузь опубликовала единственное фото с финала

Украинская красавица не попала в 30-ку лучших / Фото: Instagram/Леонила Гузь

Представительница Украины на международном конкурсе Мисс мира-2018 в Китае Леонила Гузь не вошла в 30-ку призеров, однако впечатлила зрителей эффектным выходом во время финального дефиле.

"Незабываемый день", - прокомментировала девушка событие в Instagram.

Леонила показала подписчикам своего блога единственное фото с финала конкурса Мисс мира-2018, на котором продемонстрировала один из своих сценических нарядов. Девушка для финала выбрала белое блестящее платье, выгодно подчеркивающее ее красивые руки и стройную фигуру. Образ дополнили длинные волосы красотки, которые придавали образу сказочности: в розовом платье Леонила была похожа на принцессу.

/ Фото: Instagram/Леонила Гузь

Напомним, Веронику Дидусенко лишили короны "Мисс Украина-2018", однако девушка с решением оргкомитета конкурса оказалась не согласна и отказываться от титула добровольно не собиралась.

Как известно, победительница конкурса "Мисс мира-2018" Ванесса де Леон из Мексики покорила судей изысканной и скромной красотой, рассказав при этом о многочисленных благотворительных проектах, которые она поддерживает.