Мисс Мира-2018: первой красавицей мира стала мексиканка с ученой степенью

Вручение короны новой Мисс Мира / Ванесса Понс де Леон/Инстаграм

На конкурсе "Мисс Мира-2018" титул завоевала красавица из Мексики - Ванесса Понс де Леон. Второе место заняла представительница Таиланда Николин Пичапа Лимснукан.

Финал конкурса проводили в Китае на острове Хайнань, а в пятерке лучших оказалась участница из Беларуси, сообщает ТАСС.

"У нас новая Мисс Мира! Титул 68-й Мисс Мира достается Ванессе Понс де Леон из Мексики, поздравляем!!", - сообщили организаторы конкурса.

Читайте такжеЛишенная короны "Мисс Украина-2018" заявила, что все равно поедет на "Мисс мира-2018"Ванессе Понсе де Леон 26 лет. Девушка имеет ученую степень по международному бизнесу, является членом совета директоров реабилитационного центра, волонтер, модель и ведущая, ведет свой Instagram.

Корону победительнице вручала представительница Индии Мануши Чхиллар, завоевавшая победу в конкурсе "Мисс мира - 2017".

Ранее Вероника Дидусенко, которую лишили короны Мисс Украина-2018, впервые публично высказалась о причинах ее дисквалификации и лишения титула Мисс Украина-2018, и заявила о своих последующих действиях.