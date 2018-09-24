Солгала организаторам: у "Мисс Украина-2018" отобрали корону

У Вероники Дидусенко отобрали корону / Фото: Instagram/Вероника Дидусенко

Оргкомитет Национального конкурса красоты "Мисс Украина-2018" лишил 23-летнюю киевлянку Веронику Дидусенко почетного титула.

По правилам, все участницы конкурса должны быть незамужними, а Дидусенко решила скрыть свое семейное положение от организаторов. Во время пресс-конференции исполнительный директор оргкомитета конкурса красоты "Мисс Украина" Виктория Киосе сказала, что из-за нарушения правила конкурса Дидусенко дисквалифицировали.

"В этом году были необычные критерии, мы хотели девушку, которая будет харизматичной, которая имеет свой взгляд на ситуацию в нашей стране. Мы выбрали действительно девушку, которая подходила нам по всем критериям, которая согласилась на все условия конкурса. И, вы знаете, произошла неожиданная история для нас. Потому, что она нарушила правила и предоставила нам недостоверную информацию. В связи с нарушением правил ее дисквалифицировано. Она предоставила недостоверную информацию о том, что не состоит в браке и не имеет детей", - сказала Киосе.

К слову, имя новой "Мисс Украина" будет объявлено во время телеверсии конкурса 30 сентября в 23:30 на канале "1+1".

Ранее сообщалось, что Вероника представит Украину на самом престижном конкурсе красоты - Мисс Мира, который пройдет в этом году в Китае на острове Хайнань 6 декабря. В конкурсе примет участие более 120 стран.