23-летняя математик стала "Мисс Украина-2018"

В четверг в Киеве прошел финал конкурса "Мисс Украина-2018".Обладательницей титула стала 23-летняя киевлянка Вероника Дидусенко.

Веронике, которая выступала под счастливым номером 7, удалось обойти 24 конкурсанток.

Дидусенко - коренная киевлянка, она получила степень бакалавра в национальном университете по специальности математика, сейчас она обучается в сфере финансов и инвестиций, и параллельно работает моделью в ведущих мировых агентствах Парижа и Милана, с брендами Maison Margela и Escada. Свободно владеет английским, изучает французский и испанский языки.

Вероника представит Украину на самом престижном конкурсе красоты - "Мисс Мира", который пройдет в этом году в Китае на острове Хайнань 6 декабря. В конкурсе примет участие более 120 стран.

Ранее 18-летняя одноногая модель стала финалисткой "Мисс Италия".