18-летняя одноногая модель стала финалисткой "Мисс Италия"

18-летняя модель Кьяра Борди стала финалисткой конкурса красоты "Мисс Италия 2018". Девушка заняла третье место. За всю историю существования конкурса она стала первой участницей с инвалидностью – Кьяра позировала с протезом ноги, который позволяет носить даже обувь на каблуках.

Девушка потеряла левую ступню и часть голени в 13 лет из-за того, что на велосипеде попала под автомобиль.

Пользователи соцсетей обрушились на Кьяру с критикой и упреками - мол, за нее голосовали только потому, что "она калека". Однако девушка с достоинством отвечала ненавистникам: "У меня нет ноги, но у вас нет ни сердца, ни мозгов".

Кьяра любит путешествовать и увлекается скалолазанием, греблей на каноэ, виндсерфингом и роликами. В будущем она планирует получить профессию хирурга-ортопеда.

Ранее экс-"Мисс Вселенная" едва прикрыла интимные места в новой "горячей" фотосессии.