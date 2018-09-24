"Не соответствует": СМИ узнали, что у "Мисс Украина-2018" решили отнять корону

Вокруг "Мисс Украина-2018" Вероники Дидусенко разгорелся скандал.

23-летняя киевлянка рискует лишиться короны, пишут Факты. Хотя призовые за победу в размере 300 тыс. грн ей уже выдали.

Официальную причину организаторы пока не называют, просочилась лишь информация о том, что Вероника не соответствует неким требованиям конкурса. Вероятнее всего, имеется в виду семейное положение девушки, которое она скрыла от организаторов.

Официальное заявление оргкомитета ожидается сегодня, 24 сентября.

Ранее сообщалось, что Вероника представит Украину на самом престижном конкурсе красоты - Мисс Мира, который пройдет в этом году в Китае на острове Хайнань 6 декабря. В конкурсе примет участие более 120 стран.