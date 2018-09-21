Мисс Украина-2018: что размещает в Instagram Вероника Дидусенко

В финале конкурса Мисс Украина-2018 победу одержала киевлянка Вероника Дидусенко, которую выбрали из 25 претенденток.

Судя по Instagram красотки, она увлекается не только модой и красотой, но и наукой.

Образование Дидусенко получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, подучив диплом бакалавра по математике. Дальше девушка намерена продолжить обучение в сфере финансов и инвестиций.

Известно, что красотка в совершенстве владеет английским, а также изучает французский и испанский языки. На ее странице в соцсети видно, что путешествует девушка много и делает это с удовольствием.

Профиль девушки заполнен соблазнительными фото, лакшери снимками и фотографиями из многочисленных туристических поездок. Вероника Дидусенко примеряет смелые и весьма пикантные наряды, подчеркивая свою стройную фигуру. Мы ее можем увидеть, как на подиуме, так и в учебной лаборатории или на занятии с детьми.

Напомним, Вероника представит Украину на самом престижном конкурсе красоты - Мисс Мира, который пройдет в этом году в Китае на острове Хайнань 6 декабря. В конкурсе примет участие более 120 стран.