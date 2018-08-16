Соблазнительные фото в Instagram победительницы "Мисс Украина Вселенная 2018" Карины Жосан

Профиль победительницы конкурса "Мисс Украина Вселенная 2018" Карины Жосан заполнен яркими сексуальными снимками.

В Instagram одесситка публикует фото роскошной жизни и рекламные сообщения. У нее 53 тысячи подписчиков.

Девушка часто показывает элитный шоппинг, дорогой отдых, а также шикарные букеты цветов.

Частое явление на странице Жосан – снимки из самолета, дорогих отелей, ресторанов и экзотических стран. Модель демонстрирует стройную фигуру, публикуя откровенные и пикантные снимки. Девушка много путешествует, а также показывает косметику и одежду дорогих мировых брендов.

Напомним, Жосан стала самой красивой девушкой Украины, обойдя 17 конкуренток. В декабре этого года красавица поедет в Бангкок, где попытается завоевать заветную корону Мисс Вселенной.