Свидетель убийства Немцова намерена участвовать в «Мисс Украина Вселенная»

Дурицкая хочет представить Украину на международном конкурсе

В финал конкурса "Мисс Украина Вселенная" в числе других участниц прошла украинская модель Анна Дурицкая, которая была с российским оппозиционером Борисом Немцовым в момент убийства.

Как сообщает Комсомольская правда, в анкете 25-летняя Дурицкая пишет, что родилась в Белой Церкви.

"Спокойная, доброжелательная, элегантная", - описывает она себя в трех словах.

Модель рассказала, что посвящает время благотворительности и помогает детям в интернате, который находится в ее родном городе.

В анкете девушка откровенно пишет, что мечтает выиграть данный конкурс.

"Чувствовать, как сильно тебя любят, и любить в ответ - это значит понимать истинный смысл жизни, это и есть любовь", - описывает Дурицкая в одном из пунктов любовь.

Напомним, Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

Единственным свидетелем преступления была украинская модель Анна Дурицкая, которая в момент убийства была вместе с Немцовым. Ранее сообщалось, что по возвращении в Украину она живет у родителей, сама водит внедорожник и свободно передвигается по родному городу.