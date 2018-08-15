"Мама, ты родила королеву": стало известно имя победительницы "Мисс Украина Вселенная 2018"

Карина Жосан стала самой красивой девушкой страны / https://www.instagram.com/karina_zhosan/

Вечером 14 августа в столичном отеле Fairmont Grand Hotel Kyiv состоялся конкурс "Мисс Украина Вселенная 2018". За право представлять Украину на международном соревновании боролись 18 финалисток.

Поразила членов жюри и завоевала титул самой красивой девушки Украины одесситка Карина Жосан. Блондинка выступала под номером 13, и несмотря на все суеверия, смогла одержать победу.

"Все, что мне хочется сказать: мам, ты всегда в меня верила, и вот она я. Ты родила королеву", - радовалась новая "Мисс Украина Вселенная".

В декабре этого года Карина поедет в Бангкок, где попытается завоевать заветную корону Мисс Вселенной. К слову, финал конкурса состоится 17 декабря – именно в день рождения красавицы.

Ранее пенные бои устроили на киевском пляже красотки в купальниках с конкурса "Мисс Украина": видео.