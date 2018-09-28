Будет бороться против дискриминации: лишенная короны "Мисс Украина-2018" впервые прокомментировала скандал

Вероника Дидусенко считает, что правила конкурса стоит пересмотреть / Master Management

27 сентября состоялась пресс-конференция 23-летней Вероники Дидусенко, которую лишили короны "Мисс Украина-2018".

Девушка впервые публично высказалась о причинах ее дисквалификации и лишения титула "Мисс Украина-2018", и заявила о своих последующих действиях.

Дидусенко извинилась перед членами жюри и участницами за то, что скрыла информацию о муже и ребенке. А по правилам конкурса – причем не только украинским правилам, но и мировым – за звание "мисс" не может бороться замужняя дама с детьми.

"Я хочу извиниться перед членами жюри перед всеми участницами. Мне очень жаль. Хочу извиниться, что была не до конца откровенной, что не дала возможности узнать себя до конца. Что не рассказала о том, что является смыслом моей жизни. Это мой маленький сын, которого я очень люблю", - сказала Дидусенко.

Дидусенко считает, что женщина с ребенком имеет право участвовать в конкурсе красоты / Master Management

По словам Дидусенко, она сообщила о себе недостоверные данные, чтобы ее участие в конкурсе привлекло внимание к дискриминационным требованиям участников.

"Это невероятно унизительно и противоречит здравому смыслу, когда на дворе 2018 год. Если бы я не прошла весь этот путь, и не получила корону, этот вопрос не получил бы такой широкой огласки в СМИ и обществе, впервые за 70 лет конкурса, с 1951 года. И теперь я начинаю глобальную кампанию против дискриминации женщин-участниц конкурса "Мисс мира" по признаку наличия у них ребенка", - сообщила Вероника.

Сейчас же девушка намерена вместе со своим адвокатом собрать документы и обратиться к организаторам конкурса "Мисс мира", чтобы они изменили правила. И чтобы женщина, которая имеет ребенка, могла участвовать в конкурсе красоты.

"Хочу начать борьбу с дискриминацией. Чтобы ни одна женщина не пережила такого унижения. У меня нет цели вернуть корону. Я объявляю начало кампании, я буду обращаться к лидерам мира", - сообщила Дидусенко.

Напомним, Анна Седокова была возмущена из-за лишения короны Мисс Украина-2018.

Ранее Вероника Дидусенко заявила, что все равно поедет на "Мисс мира-2018".