"А крепостное право точно отменили?" Седокова возмущена из-за лишения короны Мисс Украина-2018

Анна Седокова возмущена решением оргкомитета конкурса / instagram.com/annasedokova

Известная украинская певица и мама троих детей Анна Седокова резко отреагировала на решение аннулировать результаты конкурса Мисс Украина-2018, согласно которым принято решение забрать корону у Вероники Дидусенко.

"Читаю это и не могу поверить своим глазам. А крепостное право точно отменили? Мы вдруг сели на машину времени и оказались в далеком прошлом? Понятно, что есть условия конкурса, если ты не согласна с ними – не участвуй. Понятно, что девочка не права, что скрыла это. Мне в целом интересно и важно: в какой момент дети стали камнем преткновения на пути к мечте?", - написала знаменитость в Instagram.

По словам Седоковой, свою карьеру она начала строить в 21 год с маленькой дочерью на руках. Певица признается, что ей помогала мама. Она уверяет, что впоследствии с тремя детьми смогла работать и сейчас счастлива.

"Без своих детей я никогда бы и ничего не добилась. Они помогали и помогают мне каждую секунду. Стать лучше, работать больше. Неужели в наше время такие жесткие правила во всех конкурсах красоты?", - отметила певица.

Седокова обратилась к Дедусенко со словами поддержки, подчеркнув, что "самое главное счастье уже есть", а впереди еще много побед.

Напомним, оргкомитет Национального конкурса красоты Мисс Украина-2018 лишил 23-летнюю киевлянку Веронику Дидусенко почетного титула, поскольку она скрыла семейное положение и наличие ребенка.