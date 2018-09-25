Лишенная короны "Мисс Украина-2018" заявила, что все равно поедет на "Мисс мира-2018"

Вероника Дидусенко заявила, что еще поборется за корону "Мисс Украина-2018" / https://www.instagram.com/veronika_didusenko/

Веронику Дидусенко лишили короны "Мисс Украина-2018", однако девушка с решением оргкомитета конкурса не согласна и отказываться от титула добровольно не собирается.

Дисквалифицировали 23-летнюю киевлянку за предоставление недостоверной информации о себе: Вероника скрыла, что у нее есть муж и ребенок. А по правилам конкурса – причем не только украинским правилам, но и мировым – за звание "мисс" не может бороться замужняя дама с детьми.

Дидусенко же заявила, что намерена бороться с такой "дискриминацией". И даже собралась ехать в Китай, где состоится международный этап конкурса – "Мисс мира-2018".

Отстаивать интересы девушки взялся и ее возлюбленный – Геннадий Курочка (он является основателем и управляющим партнером компании CFC Consulting). И для начала он сменил свой статус в соцсетях, официально призвав себя бойфрендом Вероники.

/ facebook.com/gennadiy.kurochka

Ранее известная украинская певица и мама троих детей Анна Седокова резко отреагировала на решение аннулировать результаты конкурса Мисс Украина-2018, согласно которым принято решение забрать корону у Вероники Дидусенко.

Напомним, победительница конкурса "Мисс Украина-2018" поборется за звание "Мисс мира" 8 декабря на китайском острове Хайнань.