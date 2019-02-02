Луценко назвал число подозреваемых по делу о расстрелах на Майдане

Расстрел Евромайдана / zbroya.info

По делу о расстрелах на Евромайдане в феврале 2014 года подозреваются более 160 человек.

Об этом заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, на скамье подсудимых уже находятся 150 "деятелей силовых структур". Кроме них, "заочно добавятся еще полтора десятка во главе с (экс-президентом Виктором) Януковичем и руководителями силовых структур", которые, по версии следствия, "дали преступный приказ".

По словам главы ГПУ, досудебное следствие по делу завершено.

Луценко отметил, что есть "все доказательства для передачи в суд", в том числе результаты "научно-независимой экспертизы", подтверждающие, что "приказы Януковича, (экс-)главы СБУ Якименко, бывшего главы МВД Захарченко и их подчиненных привели к расстрелу мирных людей".

"Статья предусматривает пожизненное", - заключил генпрокурор.

В ноябре прошлого года начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк заявил, что большинство из 4700 преступлений против активистов Майдана раскрыты, 442 лицам сообщено о подозрении, 279 обвинительных актов передано в суд.