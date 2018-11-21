В ГПУ заявили о раскрытии тысяч преступлений времен Майдана

Евромайдан / Reuters

Большинство из 4700 преступлений против активистов Майдана раскрыты, 442 лицам сообщено о подозрении, 279 обвинительных актов передано в суд.

Об этом заявил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Результаты есть, они сильно ощутимы. Можно сказать, что основная, самая важная часть работы уже проведена", - сказал он на брифинге в среду, 21 ноября.

Горбатюк отметил, что в делах, которые расследуются, или направлены в суд, под стражей находятся 13 человек. Виновными признаны 52 человека, к лишению свободы приговорены 9 человек.

"Со времени последнего февральского отчета сообщено о подозрении 42 лицам. Из них 5 прокурорам, 7 судьям, 24 правоохранителям и еще 5 "титушкам". В суд направлены 16 обвинительных актов в отношении 34 лиц. По результатам рассмотрения суды приняли 4 обвинительных приговора в отношении 4 лиц. В отношении трех - в виде лишения свободы", - сказал Горбатюк.

Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что во время Евромайдана в 2014 году провокаторы свозили в центр Киева бомжей и проституток с целью помешать протестующим.

"Во время Майдана против нас использовали различные провокации. Была методика - завозили бомжей со всего Киева. Говорили: "Идите туда, вас там накормят". Было, что на Майдан завозили проституток. Был этап - заходили титушки, провоцировали", - поведал Парубий.