Парубий рассказал о бомжах и проститутках на Майдане

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий / УНИАН

Во время Евромайдана в 2014 году провокаторы свозили в центр Киева бомжей и проституток с целью помешать протестующим.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в интервью "Украинской правде".

"Во время Майдана против нас использовали различные провокации. Была методика - завозили бомжей со всего Киева. Говорили: "Идите туда, вас там накормят". Было, что на Майдан завозили проституток. Был этап - заходили титушки, провоцировали", - сказал Парубий.

Он отметил, что провокаторы платили проституткам, чтобы те кричали и привлекали к себе внимание.

"На майдане идет выступление, и мгновенно начинает около 40 девушек визжать, кричать, бегать в полуистерике. Мы все время ждали нападения, было большое напряжение, а когда такая массовая истерика, оно немного сбивало", - вспомнил он.

Ранее Парубий заявил, что парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной политики занялся разработкой предложений по запрету вещания телеканалов "112 Украина" и NewsOne на территории Украины.

"Часть информационного пространства Украины оккупирована Российской Федерацией. Некоторые средства массовой информации ведут себя как оккупационный корпус агрессора", - сказал спикер Верховной Рады.